Казахстан ратифицировал протокол о внесении изменений в соглашение с Кыргызстаном о пунктах пропуска через госграницу

Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года, передает Kazakhstan Today.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года", - сообщила пресс-служба Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

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