Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к Конвенции о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, передает Kazakhstan Today.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к Конвенции о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды", - сообщила пресс-служба Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства