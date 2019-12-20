В Минздраве пообещали провести проверку в связи с гибелью 7-летней девочки в Алматинской области

Нур-Султан. 19 декабря. Kazakhstan Today - В Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК прокомментировали гибель семилетней девочки в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день представители Комитета связались с родителями ребенка. Им предложено письменно обратиться в Комитет, после чего будет проведена внеплановая проверка с привлечением независимых экспертов. Но, несмотря на то, что официальная жалоба еще не поступила, данный вопрос на контроле у председателя Комитета Л. Бюрабековой. По итогам проверки и заключения экспертов будет дан соответствующий ответ", - сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

Как сообщалось ранее, два месяца назад девочка пришла из школы и пожаловалась на боли в животе. На следующий день у ребёнка поднялась температура. Женщина вызвала скорую. Врач выписал ребенку лекарства, из-за которых, как уверяет мать, девочке стало хуже, она впала в кому. Через двое суток девочка скончалась в реанимации

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