Генпрокурор доложил Токаеву о снижении уровня преступности в РК

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Гизат Нурдаулетов отметил динамику снижения уровня преступности в Казахстане и доложил главе государства об итогах работы надзорного органа, состоянии законности и правопорядка в стране.

Кроме того, генпрокурор рассказал президенту о мерах по защите конституционных прав граждан, об актуальных вопросах борьбы с преступностью и внедрении цифровых технологий в уголовный процесс.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость продолжить работу по обеспечению верховенства закона во всех сферах жизнедеятельности общества и дал ряд поручений по итогам встречи.

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