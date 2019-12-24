Генпрокурор доложил Токаеву о снижении уровня преступности в РК

Гизат Нурдаулетов отметил динамику снижения уровня преступности в Казахстане и доложил главе государства об итогах работы надзорного органа, состоянии законности и правопорядка в стране.
Кроме того, генпрокурор рассказал президенту о мерах по защите конституционных прав граждан, об актуальных вопросах борьбы с преступностью и внедрении цифровых технологий в уголовный процесс.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость продолжить работу по обеспечению верховенства закона во всех сферах жизнедеятельности общества и дал ряд поручений по итогам встречи.
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