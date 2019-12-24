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Генпрокурор доложил Токаеву о снижении уровня преступности в РК

23.12.2019, 18:10 6751
Генпрокурор доложил Токаеву о снижении уровня преступности в РК
Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.
 
Гизат Нурдаулетов отметил динамику снижения уровня преступности в Казахстане и доложил главе государства об итогах работы надзорного органа, состоянии законности и правопорядка в стране.
 
Кроме того, генпрокурор рассказал президенту о мерах по защите конституционных прав граждан, об актуальных вопросах борьбы с преступностью и внедрении цифровых технологий в уголовный процесс. 
 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость продолжить работу по обеспечению верховенства закона во всех сферах жизнедеятельности общества и дал ряд поручений по итогам встречи. 
 

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