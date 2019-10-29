Генпрокуратура: государственные деньги продолжают расхищать

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании коллегии Генпрокуратуры обсудили состояние законности при расследовании уголовных дел, связанных с хищением госсредств, а также проблемы обеспечения населения лекарственными средствами, передает Kazakhstan Today.

Открывая мероприятие, генпрокурор Гизат Нурдаулетов отметил, что государственные деньги не всегда доходят до граждан. Их продолжают расхищать недобросовестные чиновники и предприниматели.

Он призвал руководителей правоохранительных органов жестко пресекать правонарушения, связанные с неэффективным использованием и хищением народных средств и обеспечить принцип неотвратимости наказания, сообщила пресс-служба ведомства.

По информации Генпрокуратуры, с 2017 года правоохранительными органами расследовано 5940 уголовных дел с ущербом на 66 млрд тенге. Из них около половины (2685) уже направлено в суд.

Также на коллегии обсуждены проблемные вопросы обеспечения населения бесплатными лекарственными средствами. Ранее правительством рассмотрено представление по нарушениям, выявленным в результате проверки в Минздраве.

По актам прокурорского реагирования за допущенные нарушения к ответственности привлечены 48 должностных лиц, в том числе трое освобождены от занимаемых должностей", - отметили в пресс-службе.

Приглашенный на заседание коллегии министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал о разрабатываемой дорожной карте и принимаемых мерах по улучшению ситуации. В завершение ведомству предложено перенять положительный опыт зарубежных стран по цифровизации системы здравоохранения, а также обеспечить прозрачность процесса формирования цен на лекарства и исключение коррупционных факторов.

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