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Назарбаев поговорил по телефону с президентом Турции

30.12.2019, 08:56 10261
Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев поговорил по телефону с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Kazakhstan Today.
 
"Собеседники обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Турецкий лидер пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья и новых успехов, а народу Казахстана – благополучия и процветания", - сообщила пресс-служба Елбасы.
 
Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип Эрдоган с удовлетворением отметили высокий уровень казахстанско-турецких отношений и широкие перспективы развития двустороннего сотрудничества.
 
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
 

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