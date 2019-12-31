Назарбаев поговорил по телефону с президентом Турции

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев поговорил по телефону с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Kazakhstan Today.

"Собеседники обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Турецкий лидер пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья и новых успехов, а народу Казахстана – благополучия и процветания", - сообщила пресс-служба Елбасы.

Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип Эрдоган с удовлетворением отметили высокий уровень казахстанско-турецких отношений и широкие перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

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