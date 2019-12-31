Иностранные лидеры поздравили Токаева с Новым годом

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Главы иностранных государств и международных организаций поздравили президента РК Касым-Жомарта Токаева с наступающим Новым годом, передает Kazakhstan Today.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем новогоднем поздравлении отметил, что уходящий год был ознаменован для Казахстана значимыми событиями, конституционной передачей власти и убедительной победой на выборах главы государства, сообщила пресс-служба Акорды.

Важно, что нам удалось не только в полной мере сохранить накопленный потенциал российско-казахстанских отношений, но и продолжить совместную работу по укреплению стратегического партнерства, союзничества и добрососедства. Хорошую отдачу давала координация усилий Москвы и Нур-Султана в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур. Убежден, что и в наступающем году взаимодействие между нашими государствами будет развиваться по восходящей", - отмечается в письме российского лидера.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков направил свои искренние поздравления с наступающим 2020 годом и пожелал народу Казахстана мира и процветания.

Выражаю уверенность в том, что в Новом году наши совместные усилия будут служить дальнейшему успешному развитию двустороннего стратегического партнерства и отношений союзничества во благо братских народов Кыргызстана и Казахстана", - пишет Сооронбай Жээнбеков.

Президент Республики Корея Мун Чже Ин и первая леди Ким Чжонг Сук от имени корейского народа поздравили Касым-Жомарта Токаева с наступающим Новым годом.

Ваша поддержка и сотрудничество в деле установления мира на Корейском полуострове являются источником доверия корейского народа. Корея продолжит совместно с международным сообществом строить инклюзивный и устойчивый мир", - говорится в телеграмме.

Также свои поздравления в адрес главы государства направили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани и первая леди Рула Гани, президент Литвы Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун и его супруга, генерал-губернатор Канады Жюли Пайет, председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо.

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