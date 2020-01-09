В СпецЦОНах возобновили регистрацию транспорта и выдачу водительских удостоверений в обычном режиме

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - В СпецЦОНах возобновили оказание услуг по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений, передает Kazakhstan Today.

МВД информирует, что 8 января текущего года услуги "Регистрация транспортного средства" и "Выдача водительского удостоверения" оказываются в специализированных центрах обслуживания населения в обычном режиме. По состоянию на 10.20 по республике зарегистрировано более 1600 транспортных средств и выдано свыше 450 водительских удостоверений", - сообщили в Комитете административной полиции МВД РК.

Напомним, 5 января в связи с обновлением информационных систем МВД увеличилось время оказания услуг "Регистрация транспортного средства" и "Выдача водительских удостоверений". Это стало причиной очередей, возникших в отделениях НАО "Правительство для граждан". 6 января РГП "Информационно-производственный центр" МВД совместно с НАО "Правительство для граждан" и АО "Национальные информационные технологии" провели работы по устранению возникших технических неполадок.

В АО "НИТ" проинформировали, что 6 и 7 января на портале электронного правительства будут недоступны электронные услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительского удостоверения, а также услуги по регистрации залогов движимого имущества.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства