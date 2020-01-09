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МИИР РК рекомендует гражданам временно воздержаться от покупки билетов на рейсы авиакомпании "Бек Эйр"

08.01.2020, 12:47 7183
МИИР РК рекомендует гражданам временно воздержаться от покупки билетов на рейсы авиакомпании "Бек Эйр"
Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рекомендуют гражданам временно воздержаться от покупки билетов на рейсы авиакомпании "Бек Эйр", передает Kazakhstan Today.
 
"В связи с приостановлением сертификата эксплуатанта авиакомпании "Бек Эйр" на неопределенный срок, рекомендуем гражданам временно воздержаться от покупки билетов на рейсы авиакомпании "Бек Эйр", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.
 
Напомним, 27 декабря, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании "Бэк Эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. 
 
На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человекПострадали 67 человек, из которых 49 были госпитализированы, в том числе 9 детей. Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе ошибка экипажа, техническая неисправность воздушного судна, работа навигационных служб.
 
Полеты самолетов типа Fokker-100 временно приостановлены в Казахстане. 
 

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