МИИР РК рекомендует гражданам временно воздержаться от покупки билетов на рейсы авиакомпании "Бек Эйр"

"В связи с приостановлением сертификата эксплуатанта авиакомпании "Бек Эйр" на неопределенный срок, рекомендуем гражданам временно воздержаться от покупки билетов на рейсы авиакомпании "Бек Эйр", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.
Напомним, 27 декабря, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании "Бэк Эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.
На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек. Пострадали 67 человек, из которых 49 были госпитализированы, в том числе 9 детей. Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе ошибка экипажа, техническая неисправность воздушного судна, работа навигационных служб.
Полеты самолетов типа Fokker-100 временно приостановлены в Казахстане.
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