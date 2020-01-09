МИИР РК рекомендует гражданам временно воздержаться от покупки билетов на рейсы авиакомпании "Бек Эйр"

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рекомендуют гражданам временно воздержаться от покупки билетов на рейсы авиакомпании "Бек Эйр", передает Kazakhstan Today.

"В связи с приостановлением сертификата эксплуатанта авиакомпании "Бек Эйр" на неопределенный срок, рекомендуем гражданам временно воздержаться от покупки билетов на рейсы авиакомпании "Бек Эйр", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

Напомним, 27 декабря, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании "Бэк Эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек Пострадали 67 человек , из которых 49 были госпитализированы, в том числе 9 детей. Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе ошибка экипажа, техническая неисправность воздушного судна, работа навигационных служб.

Полеты самолетов типа Fokker-100 временно приостановлены в Казахстане.

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