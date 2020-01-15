Назначен председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК

Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - Приказом министра сельского хозяйства РК Марс Алмабек Марсович назначен на должность председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК, передает Kazakhstan Today.

Алмабек Марс родился в 1976 году в Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский аграрный университет и Евразийскую академию, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

Трудовую деятельность начал в 1997 году на посту вице-президента АО "Нар".

С 2000 по 2010 годы работал на различных должностях в Западно-Казахстанской территориальной инспекции МСХ.

В 2010-2011 годы - начальник управления фитосанитарной безопасности, государственных технических инспекций и государственной зерновой инспекции КГИ АПК МСХ.

С 2011 года занимал должность заместителя председателя Комитета государственной инспекции в АПК.

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