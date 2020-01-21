В Казахстане запретили экспорт живого скота

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По сообщению Министерства сельского хозяйства РК, данные изменения полностью запрещают вывоз живого поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота всех половозрастных групп.
Массовый экспорт живого скота для дальнейшей переработки и перепродажи создал основу для спекулятивного роста цен на мясную продукцию. Кроме того, сложившаяся ситуация привела к снижению загрузки казахстанских мясоперерабатывающих предприятий и откормочных площадок. В среднем за 2019 год они были загружены менее чем на половину от своей мощности. Основной причиной их недозагрузки стал дефицит сырья, сложившийся в результате высокого уровня экспорта живого скота", - рассказали в ведомстве.
Поскольку госпрограммой развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы перед Министерством сельского хозяйства РК поставлена задача по увеличению экспорта переработанной продукции в 2,5 раза, ведомство вынуждено принять меры касательно сложившейся ситуации. В этой связи на основе обращений откормочных площадок и мясокомбинатов, принято решение внести изменения в совместный приказ министерств сельского хозяйства и финансов "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных" от 21 октября 2019 года, который ранее временно ограничивал лишь экспорт маточного поголовья.
По данным МСХ РК, в прошлом году за пределы Казахстана вывезено 156 тыс. голов крупного рогатого скота. При этом подавляющее большинство - 121,6 тыс. голов, или 78%, - увезено в Узбекистан, еще 14% - в Армению. Также из страны вывезено почти 264 тыс. голов овец, из них более половины было маточное поголовье. Основным скупщиком мелкого рогатого скота также является Узбекистан. В соседнее государство увезено свыше 200 тыс. овец (76%). Россия закупила 21,5 тыс. голов (8,1%), Азербайджан - 18 тыс. (6,7%), Иран - около 12 тыс. (4,5%).
Проект соответствующего документа положительно согласован с отраслевыми экспертными организациями и акиматами областей, получено положительное заключение НПП "Атамекен" и одобрение межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях. В настоящее время проводится согласование с заинтересованными госорганами", - добавили в МСХ РК.
Введение изменений в указанный приказ позволит сохранить и увеличить поголовье казахстанского скота в ближайшие годы, загрузить отечественные мясокомбинаты качественным сырьем по приемлемым ценам и нарастить производство и экспорт готовой переработанной продукции.
Напомним, ранее председатель сената парламента республики Казахстан Дарига Назарбаева предложила пересмотреть программу развития АПК.
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