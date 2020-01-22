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Назначен аким Павлодарской области

21.01.2020, 08:44 77923
Назначен аким Павлодарской области
inbusiness.kz
Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Скакова А.Б. акимом Павлодарской области", передает Kazakhstan Today.
 

Назначить Скакова Абылкаира Бактыбаевича акимом Павлодарской области", - говорится в документе.


Кроме того, указом главы государства Булат Бакауов освобожден от должности акима Павлодарской области.
 
 

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