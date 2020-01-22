Назначен аким Павлодарской области

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Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Скакова А.Б. акимом Павлодарской области", передает Kazakhstan Today.
Назначить Скакова Абылкаира Бактыбаевича акимом Павлодарской области", - говорится в документе.
Кроме того, указом главы государства Булат Бакауов освобожден от должности акима Павлодарской области.
Напомним, бывший аким Павлодарской области Булат Бакауов арестован на два месяца, ему предъявляется обвинение в превышении полномочий.
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