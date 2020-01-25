Президент поручил устранить барьеры для входа новых предпринимателей на рынок

Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству устранить барьеры для входа новых предпринимателей на рынок, передает Kazakhstan Today.

Правительству следует принять конкретные меры по демонополизации, устранению административных и экономических барьеров для входа на рынок новых предпринимателей", - цитирует главу государства пресс-служба Акорды в Twitter.

Президент отметил, что привлечение прямых инвестиций - это ключевой инструмент странового развития. "За 9 месяцев прошлого года валовый приток ПИИ в РК увеличился на 4,8% и превысил $18 млрд. Вместе с тем, чистый приток ПИИ снизился на 57% к аналогичному периоду и составил $2 млрд", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, для достижения 5% роста ВВП объем инвестиций в основной капитал должен составить 30% от ВВП к 2024 году.

Правительству и акимам предстоит обеспечить полноценную реализацию запланированного до 2024 года пула инвестиционных проектов. Их объем составляет 44 трлн тенге".

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