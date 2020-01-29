Программу развития национальной платежной системы разработают до осени

Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - На заседании правительства по рассмотрению мер по исполнению поручений президента РК Касым-Жомарта Токаева председатель национального банка РК Ерболат Досаев рассказал, что программу развития национальной платежной системы планируют разработать до 1 октября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Как отметил Ерболат Досаев, вопросы борьбы с теневой экономикой и повышение доли безналичных расчетов являются одной из основных приоритетных задач Нацбанка.

Национальная платежная система будет выстраиваться на взаимовыгодной основе для всех заинтересованных сторон", - отметил глава Нацбанка.

Комплекс мер правительства по реализации поручений главы государства включает оптимизацию до конца года структуры госаппарата, усиление работы по защите конкуренции, подготовку проекта закона "О техническом регулировании", развитие национальной системы сертификации, реформирование в первой половине текущего года налоговой системы, разработку программы торговой политики до 2025 года, обеспечение в текущем году доступа бизнеса к единому информационному сервису и другие.

Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев дал ряд конкретных поручений, направленных на достижение поставленных Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым стратегических целей по повышению реальных доходов и качества жизни казахстанцев", - сказал А. Мамин.

Премьер-министр подчеркнул, что активное привлечение инвестиций, развитие несырьевых секторов экономики, малого и среднего бизнеса, а также создание новых рабочих мест должны стать главными приоритетами каждого члена Правительства и акима.

Министерство национальной экономики представило комплекс мер по реализации поручений главы государства. Определены ответственные и сроки исполнения. Теперь необходимо организовать слаженную работу. Все поставленные президентом задачи должны быть четко исполнены. Первые руководители государственных органов несут персональную ответственность", - сказал А. Мамин.

В рамках исполнения поручения президента РК по сокращению непродуктивных бюджетных расходов глава правительства поручил министрам, акимам регионов и руководителям нацкомпаний внести в недельный срок соответствующие предложения в Министерство финансов.

Министерству финансов через 2 недели доложить на заседании правительства о выработанных подходах по сокращению непродуктивных бюджетных расходов", - сказал А. Мамин.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства