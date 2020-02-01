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Аким Карагандинской области призвал "АрселорМиттал" увеличить долю местного содержания в закупках товаров

31.01.2020, 09:57 16795
Аким Карагандинской области призвал "АрселорМиттал" увеличить долю местного содержания в закупках товаров
Караганда. 31 января. Kazakhstan Today - Доля местного содержания в закупках товаров "АрселорМиттал Темиртау" в минувшем году составила всего 5%. Аким Карагандинской области Женис Касымбек призвал компанию повернуться лицом к отечественному производителю, передает Kazakhstan Today. 
 
Есть реальные возможности увеличить планку как минимум в два раза, убежден глава региона. Аким области заявил о готовности заниматься этим вопросом в ручном режиме.
 
Для укрепления сотрудничества компании с местными производителями организовали встречу в областном акимате.
 
"У нас сегодня есть ряд вопросов. У товаропроизводителей региона также есть вопросы. Основная проблема - сбыт выпускаемой местными заводами продукции крупным системообразующим предприятиям. Сегодня здесь присутствуют производители, которые уже работают с "АрселорМиттал Темиртау" и могут нарастить объёмы поставок. Думаю, за этим столом мы сможем прийти к какому-то общему знаменателю", - сказал Женис Касымбек.
 
По поручению акима области управление промышленности и индустриально-инновационного развития сделало детальный анализ закупок "АрселорМиттал Темиртау".
 

Мы изучили весь перечень закупленных товаров - больше 20 тысяч наименований. Из них на долю товарных позиций казахстанского производства пришлось 3422, а местного - 703. Импорт составил 17 034 наименований товаров", - сообщил и.о. руководителя управления Кайрат Шорманбаев.

 
Как показал анализ, компания в минувшем году ввезла из-за рубежа товаров на 70,3 млрд тенге. Выпускаемой в области продукции закупила на 5,2 млрд тенге. На покупку товаров в других регионах Казахстана затратила 25,6 млрд тенге.
 
Компания приобретала продукцию 49 карагандинских предприятий. Между тем потенциал гораздо выше. Есть товары, которые производят в области, а компания продолжает импортировать аналогичную продукцию.
 
Встреча проходила в формате диалоговой площадки. Смог высказаться каждый из производителей. Детально рассмотрели каждую товарную позицию.
 
На вопросы местных товаропроизводителей ответили представители компании: исполнительный директор Вадим Басин и заместитель директора по производству Мохан Винит.
 
Ввести преференции держателям индустриального сертификата в закупках компании предложил директор Региональной палаты предпринимателей Ернар Кульпеисов. По его мнению, поднять конкурентоспособность местных производителей можно с помощью металлургического кластера.
 

Я собираюсь и дальше заниматься этим вопросом в ручном режиме. Компания должна нас понять: все государства продвигают отечественную продукцию и ставят в приоритеты импортозамещение. Если аналогичная зарубежной продукция выпускается в нашей области, соответствует по цене и качеству, мы будем настаивать, чтобы вы покупали местное, - подчеркнул Женис Касымбек. - Это предприятия, которые платят здесь налоги и создают рабочие места. Раз вы работаете в Казахстане, на вас смотрит наше население - будьте добры, работайте с нашими производителями! Мы здесь ничего лишнего не просим".

 
На встрече договорились о том, что представители компании посетят предприятия и изучат все предложения. Через две недели состоится новая встреча, на которой должны быть взяты обязательства по другой, повышенной планке местного содержания. Глава региона считает, что уровень можно поднять до 10-12%.
 
Женис Касымбек сообщил, что такие же встречи состоятся со всеми системообразующими компаниями региона. 
 

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