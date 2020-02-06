Токаев поручил акиму Семея организовать мероприятия к 175-летию Абая без привлечения иностранных специалистов

Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства принял акима Семея Ермака Салимова, который представил ему отчет о социально-экономическом развитии города и реализации мер по повышению благосостояния жителей, передает Kazakhstan Today.

На встрече были рассмотрены перспективы запуска простаивающих предприятий, в частности, кожевенно-мехового комбината. Также обсуждались вопросы введения в строй радиологического центра и строительства новой школы, реконструкции дорог, благоустройства улиц.

Глава государства отметил, что такой важный шаг, как придание Семею статуса исторического центра, потребует принятия соответствующих мер, направленных на повышение качества работы музеев и обустройство памятных мест, которые должны стать привлекательными для туристов и гостей города, сообщает пресс-служба главы государства.

Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание Ермака Салимова на необходимость обеспечить совместно с волонтерским движением высадку деревьев в резервате "Семей орманы" и привлечь к участию в этой акции молодежь.





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