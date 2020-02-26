Назначен новый аким Урджарского района ВКО

Усть-Каменогорск. 25 февраля. Kazakhstan Today - Нуржан Токсеитов назначен акимом Урджарского района Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы Восточного Казахстана акимом Урджарского района назначен Нуржан Токсеитов, ранее возглавлявший район Алтай. Нового руководителя представил аким области Даниал Ахметов", - сообщили в пресс-службе акима ВКО.

Нуржан Токсеитов родился 6 июля 1960 года в Бескарагайском районе ВКО. Трудовую деятельность начал в 1977 году в родном районе в качестве рабочего совхоза Семеновский.

В 1986 окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт по специальности "ветеринарный врач". В 1993 году окончил аспирантуру Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии имени Коваленко в Москве. В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию.

В 1994 году работал в Совместном российско-венгерском предприятии в Москве ведущим специалистом.

С 1995 по 1998 год руководил такими предприятиями, как ТОО "Семей-Агро", АО "Акбулак", ТОО "Кен-Холдинг".

С 2000 по 2003 год работал начальником Восточно-Казахстанского областного территориального управления государственного контроля за животным и растительным миром.

До 2008 года работал генеральным директором ТОО "Алрун" в Алматы.

С 2008 по 2010 год работал заместителем начальника областного управления сельского хозяйства. Затем с 2010 по 2015 год был заместителем акима Зыряновского района. С апреля по октябрь 2015 года руководил управлением ветеринарии Восточно-Казахстанской области. С октября 2015 до марта 2017 года работал акимом Бескарагайского района. Последние три года возглавлял район Алтай.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства