Мажилис одобрил поправки в законодательство по вопросам труда

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента РК, рассмотрев на пленарном заседании проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда", одобрили его во втором чтении, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, данный проект закона охватывает вопросы трудовых отношений, социального партнерства, безопасности и охраны труда.

В целях цифровизации кадрового делопроизводства предлагается предусмотреть передачу работодателем информации о трудовой деятельности работника, предусмотренной трудовым договором, в Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД). В настоящее время МТСЗН РК реализуется пилотный проект, в рамках которого 23 762 организации уже внесли в ЕСУТД сведения о заключенных 1 млн 220 тыс. трудовых договорах.

В целях недопущения фактов дискриминации работников по условиям труда предлагается: установить в Трудовом кодексе норму о праве работника на достойные условия труда и быта, включить в административное законодательство основание для привлечения к ответственности работодателей за допущение фактов дискриминации в сфере труда.

Кроме того, предлагается закрепить обязанность работодателя по сохранению за гражданами места работы на период прохождения срочной воинской службы путем предоставления им отпуска без сохранения заработной платы. При этом закрепляется обязанность работника приступить к своим трудовым функциям в течение одного месяца со дня исключения из списков воинской части.

Вместе с тем предлагается предоставить работникам, осуществляющим уход за больным членом семьи, право на режим неполного рабочего времени. Данная мера позволит работникам сочетать трудовую деятельность с личными и семейными нуждами и обязанностями.

Также законопроектом предусматривается расширение возможностей прикомандирования работников в рамках одной группы компаний, то есть между юридическими лицами, имеющими одних учредителей, участников или акционеров.

В целях учета мнения всех работников в ходе проведения переговоров и подписания коллективных договоров планируется закрепить полномочия выборных представителей по представлению интересов работников, не являющихся членами профсоюза. При этом в законодательство предлагается внести уточнение о том, что в организации может заключаться только один коллективный договор, так как наличие нескольких коллективных договоров в одном предприятии приводит к спорам между работниками и работодателями на почве различия их содержания.

В сфере регулирования социального партнерства в целях исполнения рекомендаций Международной организации труда, связанных с деятельностью профсоюзов, предлагается: исключить обязательное членство профсоюзов в вышестоящих профсоюзных объединениях, что позволит не ограничивать право профсоюзов к свободе объединения; упростить условия для подтверждения статуса профсоюзов в качестве республиканских, отраслевых, региональных объединений профсоюзов при их государственной регистрации. В связи с этим исключается требование об объединении не менее половины общего числа работников отрасли и смежных с ней отраслей для отраслевых профсоюзов, увеличиваются сроки для подтверждения статуса объединения профсоюзов при их регистрации в органах юстиции от 6 месяцев до 1 года.

Законопроектом также предусматривается закрепление требования к работодателям, работникам и уполномоченному органу по труду по внедрению и функционированию системы управления охраной труда.

Предлагается внедрить механизм передачи работодателями в электронном формате результатов аттестации производственных объектов по условиям труда и сведений для декларирования деятельности работодателя по соблюдению трудовых прав работников, с использованием единой информационной системы "Охрана труда".

В случаях, когда несколькими организациями одновременно проводятся различные виды работ, предлагается предусмотреть общую координацию за соблюдением требований охраны труда за генподрядчиком. Эта мера позволит скоординировать работу служб охраны труда в целях предотвращения несчастных случаев на производстве.

Реализация проекта не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета и не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий, отметили в Минтруда.

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