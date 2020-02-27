Система Orphus

Токаев поручил правительству подготовить варианты решения проблемы регистрации авто из ЕАЭС

26.02.2020, 20:06 56647
Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководителями правоохранительных структур и государственных органов, осуществляющих регулирование и мониторинг финансового рынка, обсудил вопрос регистрации автомобилей, ввезенных из стран из ЕАЭС, передает Kazakhstan Today.
 
На совещании были обсуждены вопросы регистрации автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС с нарушением национального законодательства. Президент дал поручение правительству подготовить варианты решения данной проблемы с учетом казахстанского законодательства, а также интересов как государственного бюджета, так и владельцев автотранспортных средств, сообщили в пресс-службе Акорды. 
 
Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил в разовом порядке обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных казахстанцами из ЕАЭС для личного пользования. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая