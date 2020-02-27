Токаев поручил правительству подготовить варианты решения проблемы регистрации авто из ЕАЭС

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководителями правоохранительных структур и государственных органов, осуществляющих регулирование и мониторинг финансового рынка, обсудил вопрос регистрации автомобилей, ввезенных из стран из ЕАЭС, передает Kazakhstan Today.

На совещании были обсуждены вопросы регистрации автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС с нарушением национального законодательства. Президент дал поручение правительству подготовить варианты решения данной проблемы с учетом казахстанского законодательства, а также интересов как государственного бюджета, так и владельцев автотранспортных средств, сообщили в пресс-службе Акорды.

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