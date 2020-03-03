Назарбаев: знаю, что в Алматы существует множество проблем

Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым, передает Kazakhstan Today.

Прошлый год завершился с хорошими показателями. Алматы - самый большой мегаполис Казахстана. Знаю, что в городе существует множество проблем. Но они были всегда. Это и вопросы экологии , транспорта , развития малого и среднего бизнеса, миграции и трудоустройства населения . Эти проблемы известны нам давно. Важно решать их на системной основе", - сказал Назарбаев.

По информации пресс-службы Елбасы, в ходе встречи Первый Президент Казахстана также обратил внимание на необходимость обеспечения растущего населения города социальными объектами - больницами, школами, детскими садами.

В пресс-службе также уточнили, что Бакытжан Сагинтаев рассказал Елбасы об основных социально-экономических показателях развития города за январь 2020 года и перспективах их дальнейшего роста.

По данным акима Алматы, объем инвестиций за январь 2020 года превысил 43,2 млрд тенге. Рост к январю прошлого года составил 22%. На 7,5% вырос объем розничной торговли. Было отмечено, что за первый месяц текущего года в городе было введено 84,4 тыс. квадратных метров жилья, что на 6,7% больше прошлогодних январских показателей.

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