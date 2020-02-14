В Алматы создали общественный фонд AirVision.kz для решения проблем с качеством воздуха

Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанские предприниматели Берик Каниев и Алексей Ли учредили общественный фонд "AirVision.kz" для решения проблем с качеством воздуха в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Главной своей задачей учредители фонда называют очищение в течение ближайших нескольких лет воздуха Алматы. Для решения этой задачи фонд намерен сотрудничать с государственными органами, гражданским сектором, казахстанскими и зарубежными учеными и экспертным сообществом.

Мы все, жители Алматы, дышим одним воздухом: и сотрудники акимата, и предприниматели, и общественные активисты. Воздух – это то, что нас всех объединяет. Поэтому я настроен оптимистично и хочу заявить, что мы будем работать со всеми конструктивными силами, теми, кто делает реальные дела", - говорит учредитель фонда Берик Каниев.

Первым шагом в решении проблемы загрязнения воздуха в Алматы должно стать создание современной системы мониторинга, данные которого были бы максимально полными и достоверными.

Как отметил учредитель фонда Алексей Ли, сегодня в Алматы нет полноценной системы мониторинга качества воздуха.

Все данные разрозненны, их недостаточно. Мало того, информации от госорганов не доверяют общественные активисты, а данным активистов не доверяют госорганы. Чтобы разрешить эту ситуацию, мы вместе с партнерами из гражданского и государственного сектора готовы построить единую систему, выводы которой будут легитимны для всех заинтересованных сторон. Без такого мониторинга все будут бесконечно спорить о том, кто больше выкидывает в воздух грязи: ТЭЦ, автомобили или частный сектор", - сказал он.

Система достоверного мониторинга качества воздуха будет построена на методиках, рекомендуемых ВОЗ и международными экспертами в области экологии. Важно, что впервые планируется определение химического состава взвешенных частиц PM2.5 и рецепторного моделирования для определения вклада источников загрязнения. Эта методология признана в научном сообществе и широко применяется в мире для изучения вклада источников в уровень загрязнения PM2.5.

Методологии определения источников загрязнения делятся на два типа: расчетным способом (инвентаризацией выбросов загрязняющих веществ) и экспериментальным способом (отбором проб PM2.5 и анализом его состава). Мы будем собирать эти мельчайшие частицы, прогонять их через специальные приборы и иметь неопровержимые доказательства того, какой загрязнитель: ТЭЦ, транспорт или печное топливо - выбрасывает в воздух наибольшее количество этих частиц. Такого в Казахстане никто еще не делает", - утверждает эколог-исследователь, доктор наук Айымгуль Керимрай.

Представители фонда также особо отметили, что будут помогать своим коллегам, занимающимся независимым экомониторингом.

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