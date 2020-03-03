Талдыкорган. 2 марта. Kazakhstan Today - В Алматинской области назначены заместитель акима и руководитель аппарата акима, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением акима Алматинской области Серик Турдалиев назначен заместителем акима региона, сообщила пресс-служба акима.

При этом Багдат Манзоров освобожден от должности замакима Алматинской области по собственному желанию.

Кроме того, распоряжением акима Тулеген Сарсембаев назначен руководителем аппарата акима Алматинской области. Темерлан Бектасов освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.

Глава региона Амандык Баталов сегодня на совещании с активом представил своего нового заместителя и руководителя аппарата.

По согласованию с администрацией президента на должность моего заместителя назначен Серик Турдалиев. Он ранее работал в нашей области, его все знают. Благодаря его работе хорошие проекты в сфере бизнеса в регионе реализованы. На не менее ответственную должность руководителя аппарата акима области назначен Тулеген Сарсембаев. Он также имеет большой опыт, отличается профессионализмом. Желаю им обоим успехов в работе на благо развития Жетысу", - сказал Баталов.

Турдалиев родился в 1969 году. Окончил Казахский государственный аграрный университет, Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по специальностям "экономист-организатор сельскохозяйственного производства", "мастер делового администрирования".

Работал заместителем генерального директора Талгарского филиала внешнеэкономического акционерного общества "Максат". В разные годы занимал должности в сфере предпринимательства и торговли.

Также работал специалистом подотдела мелкорозничной торговли аппарата акима Медеуского района Алматы, помощником заместителя, первого заместителя премьер-министра РК, советником вице-президента АО "Корпорация "Казахмыс" Карагандинской области, председателя правления АО "Корпорация "Казахмыс" в Алматы и советником заместителя премьер-министра РК, директором по финансам и инвестициям АО "Корпорация "Казахмыс", исполнительным директором, руководителем секретариата совета директоров АО "Народный банк Казахстана" в Алматы. Также являлся вице-председателем правления, советником президента, председателя правления, вице-президентом, вице-президентом - руководителем аппарата, руководителем администрации ТОО "Корпорация "Казахмыс" в Карагандинской области, заместителем акима Алматинской области.

С июля 2017 года - советник председателя наблюдательного совета ТОО "Кайнар" в Алматы.

Сарсембаев родился в 1968 году. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссауи по специальностям "экономист", "юрист".

Работал начальником планово-экономического отдела учебно-опытного хозяйства "Аксай" Алматинского зооветеринарного института, заместителем, начальником отделов управления Комитета государственного финансового контроля по Алматы, Алматинской области, главным налоговым инспектором, заведующим сектором, начальником сектора Налогового комитета по Турксибскому району, заместителем председателя Налогового комитета по Турксибскому, Бостандыкскому районам Алматы, председателем Налогового комитета по Кызылординской области, начальником Налогового управления по Турксибскому району, Налогового департамента по Жамбылской, Восточно-Казахстанской областям, руководителем департамента государственных доходов по Павлодарской области Комитета госдоходов РК, заместителем акима Южно-Казахстанской, Туркестанской областей.

С мая 2019 года - руководитель департамента государственных доходов по Алматинской области.

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