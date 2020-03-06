Эпидемиологическая ситуация в Карагандинской области находится под контролем

Караганда. 5 марта. Kazakhstan Today - В Карагандинской области реализуют комплекс мероприятий по профилактике распространения вирусных инфекций, передает Kazakhstan Today.

В регионе действует областной штаб во главе с заместителем акима области Алишером Абдыкадыровым. На рабочем совещании обсудили текущую ситуацию и приняли ряд решений, сообщили в пресс-службе акима области.

Алишер Абдыкадыров заслушал доклады руководителей управления здравоохранения и департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг. Ситуация в регионе по заболеваемости ОРВИ и гриппом удовлетворительная. Принимаются меры по профилактике возможного распространения коронавируса.

Замакима области поручил усилить информационно-разъяснительную работу. Необходимо массово распространять рекомендации о том, как защитить себя от инфекции. Видеоролики на эту тему будут транслироваться в общественных местах.

В ближайшее время область обеспечит себя медицинскими масками местного производства . Для стабильной деятельности предприятия решается вопрос по обеспечению сырьём.

Также отмечена необходимость наличия дезинфицирующих средств в общественных местах.

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