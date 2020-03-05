Караганда. 4 марта. Kazakhstan Today - В Карагандинской области начали производить медицинские маски, передает Kazakhstan Today.

Девятому региону не грозит дефицит медицинских масок. В Караганде есть предприятие, которое готово закрыть потребность жителей в этом товаре", - сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области.

Заместителю акима Карагандинской области Алишеру Абдыкадырову на предприятии рассказали, что местные медицинские изделия поступят в аптеки уже в ближайшее время.

Мы приобрели станок для производства медицинских масок. В минуту он способен производить до 100-120 штук. Наши маски трёхслойные. Потребность жителей региона в средствах защиты от инфекции будет полностью закрыта", - рассказал директор ТОО "МФ "Мерей" Канат Наурызбаев.

В свою очередь, Алишер Абдыкадыров отметил, что необходимо начать снабжать масками социальные аптеки. Продукция прежде всего должна пойти на нужды карагандинцев. Ни о каком экспорте речи не может быть.

По словам руководителя управления здравоохранения Ержана Нурлыбаева, спрос на маски, действительно, есть. И сейчас предприятие готовится к большой работе, чтобы их хватило всем.

Заместитель акима также посетил предприятие в Сарани, где выпускают антисептические средства для личной гигиены и обеззараживания помещений. Его мощность - 2000 флаконов в час, то есть 1000 литров в сутки.

В Казахстане вместе с нами четыре подобных производства. Наши цены ниже. Продукцию поставляем в медучреждения и полностью обеспечиваем дезинфицирующими средствами всю Карагандинскую область", - сказал заместитель директора ТОО "Грос Фарм" Михаил Момцелидзе.

Алишер Абдыкадыров предложил производителю работать и с аптеками.

Местные производители обещают обеспечить жителей области не только масками, но и антисептиками для рук.

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