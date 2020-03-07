Нур-Султан. 6 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане планируется ввести запрет на пользование смартфонами в школах, передает Kazakhstan Today.

Проработка вопроса о возможности введения запрета на использование в организациях образования различных гаджетов (смартфонов, планшетов и пр.) показала, что на сегодняшний день правовые условия для реализации подобной меры на практике уже существуют (в 8 регионах используются обычные кнопочные телефоны)", - говорится в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос группы депутатов мажилиса.

Глава правительства также проинформировал, что по действующему законодательству в области образования, введение запрета на использование смартфонов обучающимися и их родителями, в общеобразовательных школах планируется урегулировать в рамках нормативных правовых актов, регулирующих внутренний порядок учебного заведения - Устава, правил внутреннего распорядка организации образования и договора оказания образовательных услуг.

Кроме того, в ответе Мамина сообщается о планах по введению возрастной маркировки на видеоигры.

Одним из факторов, оказывающих деструктивное воздействие на психику несовершеннолетних, являются современные компьютерные видеоигры, или так называемое виртуальное пространство. В настоящее время прорабатывается вопрос по внесению изменений в действующее законодательство, предусматривающее отнесение видеоигр к информационной продукции с введением обязательного требования к их производителям и распространителям, в том числе обеспечение возрастной маркировки", - указывается в документе.

Аскар Мамин отметил, что в качестве механизма контроля за появляющейся на данном рынке продукцией предлагается рассмотреть возможность введения порядка, аналогичного с присвоением возрастных индексов для фильмов и выдачей прокатных удостоверений с предварительным проведением экспертизы видеоигр, аккредитованными экспертными организациями.

Кроме того, для независимой оценки уже имеющейся на рынке продукции видеоигр (в том числе онлайн версий) планируется задействовать возможности неправительственных организаций в рамках механизма госсоцзаказа, данная практика уже активно используется за рубежом.

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