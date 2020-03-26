Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане приостановлен призыв и увольнение с воинской службы, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с указом президента Республики Казахстан от 12 февраля 2020 года "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте - июне и сентябре - декабре 2020 года" в Казахстане проводится весенний призыв. Вместе с тем в связи с введением чрезвычайного положения в стране, согласно указу президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года №285 и пункту 5 статьи 26 закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", увольнение с воинской службы лиц, призванных весной 2019 года. приостанавливается", - сообщили в Министерстве обороны РК.

На период прохождения воинской службы военнослужащие срочной службы будут обеспечены всеми видами довольствия, включающего вещевое, продовольственное и финансовое обеспечение, а также условиями проживания.

В этой связи сроки увольнения военнослужащих срочной службы и призыва молодого пополнения будут определены с учетом окончания режима чрезвычайного положения ", - добавили в ведомстве.





По последним данным, в Казахстане подтверждены 79 случаев регистрации коронавируса . Из них: в Нур-Султане - 41 случай, Алматы - 31 случай, Караганде - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Шымкенте - 1 случай, Жамбылской области -1 случай, Северо-Казахстанской области - 1 случай.

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