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Президент подписал указ об очередном призыве на срочную воинскую службу

12.02.2020, 19:23 5455
Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте - июне и сентябре - декабре 2020 года", передает Kazakhstan Today.
 
В соответствии с документом, размешенным на сайте Акорды, из рядов Вооруженных сил РК, МВД, КНБ, Службы госохраны в марте - июне и сентябре - декабре 2020 года будут уволены в запас военнослужащие срочной воинской службы, выслужившие установленный срок.
 
Вместе с тем будет объявлен новый призыв.
 

Призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан в марте - июне и сентябре - декабре 2020 года граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва", - говорится в документе.

 
Местным исполнительным органам поручено организовать и обеспечить проведение призыва через соответствующие органы военного управления. Правительству, КНБ, Службе госохраны - организовать финансовое и материальное обеспечение отправки граждан РК для прохождения срочной воинской службы, и увольнения военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной воинской службы.
 
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
 

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