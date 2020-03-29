В Казахстане растет число заболевших коронавирусом, которые не выезжали за рубеж - Абаев

Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане растет число заболевших коронавирусом, которые не выезжали за рубеж, передает Kazakhstan Today.

Растет число, к сожалению, тех, кто не выезжал за рубеж и не контактировал с людьми, которые были за рубежом. Это значит, что опасность заразиться может подстерегать вас, где угодно", - сказал на брифинге министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

Он отметил, что более 40 случаев за одну ночь - это очень серьезная цифра.

Всего инфицированных 204 человека, 1899 человек находятся на стационарном карантине, на домашнем - более 3,5 тыс. Всего контактных более 6 тыс. человек. 95% из них установлены. Без преувеличений - сейчас мы с вами находимся в той точке, когда распространение вируса может принять серьезные масштабы. Взгляните на мировые новостные сводки. За сутки в Италии, к примеру, скончались 969 человек. Если у кого-то еще остались сомнения в опасности этого вируса, то более серьезные аргументы для вас привести очень сложно", - сказал Абаев.





Он отметил, что в группе риска в первую очередь пожилые люди.

Не боитесь заразиться сами, так подумайте о них. Без видимых симптомов вы можете быть причиной заражения десятков людей. Это значит, что своей безответственностью любой из нас может принести горе во много домов. Сейчас самая действенная вакцина от вируса - это соблюдение карантинного режима", - подчеркнул министр.

Он сообщил, что множество людей игнорируют требования по самоизоляции.

Только в течение прошедших суток за нарушение режима ЧП к административной ответственности привлечено 237 лиц, 74 из них арестованы. Наша расслабленность и халатность может стать главной причиной дефицита больничных коек. Важно не допустить этого", - заявил Абаев.

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