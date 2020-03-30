Атырау закрывают на карантин

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Атырау. 29 марта. Kazakhstan Today - Атырау закроют на карантин с завтрашнего дня, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с решением главного государственного санитарного врача Атырауской области от 29 марта 2020 года, на территории Атырау с 00.00 30 марта 2020 года будет объявлен карантин", - сообщает пресс-служба Атырауского областного акимата.

В пресс-службе уточнили, что с завтрашнего дня будут введены ограничения по въезду в город Атырау и выезду из него, также будет ограничено время работы общественного транспорта.

Будет остановлена деятельность сферы предоставления услуг (салоны красоты, сауны и так далее). Закрываются строительные рынки, ТРЦ и торговые точки, не связанные с товарами первой необходимости, с сохранением возможности реализации товаров доставкой. Прекращается работа детских дошкольных учреждений", - проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что продовольственные рынки, магазины и аптеки будут работать в прежнем режиме. Коммунальные, ремонтные службы, службы по очистке и дезинфекции также будут работать без ограничений.

Все работы координируются областным штабом, акиматы доступны в онлайн-режиме, отслеживаются все обращения граждан из социальных сетей, через линию горячей связи 109 даются ответы. Надеемся на ваше понимание и благоразумие", - говорится в сообщении.

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