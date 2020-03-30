Атырау закрывают на карантин

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В соответствии с решением главного государственного санитарного врача Атырауской области от 29 марта 2020 года, на территории Атырау с 00.00 30 марта 2020 года будет объявлен карантин", - сообщает пресс-служба Атырауского областного акимата.
В пресс-службе уточнили, что с завтрашнего дня будут введены ограничения по въезду в город Атырау и выезду из него, также будет ограничено время работы общественного транспорта.
Будет остановлена деятельность сферы предоставления услуг (салоны красоты, сауны и так далее). Закрываются строительные рынки, ТРЦ и торговые точки, не связанные с товарами первой необходимости, с сохранением возможности реализации товаров доставкой. Прекращается работа детских дошкольных учреждений", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что продовольственные рынки, магазины и аптеки будут работать в прежнем режиме. Коммунальные, ремонтные службы, службы по очистке и дезинфекции также будут работать без ограничений.
Все работы координируются областным штабом, акиматы доступны в онлайн-режиме, отслеживаются все обращения граждан из социальных сетей, через линию горячей связи 109 даются ответы. Надеемся на ваше понимание и благоразумие", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, число заболевших коронавирусной инфекцией в Атырауской области достигло шести человек. Всего в Казахстане 267 заболевших, выздоровевших - 18, один человек погиб. В настоящее время на карантин закрыты Нур-Султан и Алматы. Также с завтрашнего дня карантин введут на территории Караганды, Абая, Сарани, Темиртау и Шахтинска.
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