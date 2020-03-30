Два случая коронавируса зарегистрировано в Западно-Казахстанской области, всего в РК 267 случаев

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Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области зарегистрировано два первых случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения РК, по состоянию на 16.35 29 марта в Казахстане зарегистрировано еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией - в Западно-Казахстанской области.

На сегодняшний день в стране подтверждены 267 случаев регистрации коронавируса:

Нур-Султан - 162 случаев;

Алматы - 67 случаев;

Карагандинская область - 7 случаев;

Атырауская область - 6 случаев;

Акмолинская область - 6 случаев;

Жамбылская область - 3 случая;

Шымкент - 2 случая;

Восточно-Казахстанская область - 2 случая;

Алматинская область - 4 случая;

Актюбинская область - 1 случай;

Северо-Казахстанская область - 1 случай;

Павлодарская область - 1 случай,

Мангистауская область - 1 случай,

Кызылординская область - 2 случая,

Западно-Казахстанская область - 2 случая.

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