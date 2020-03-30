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Два случая коронавируса зарегистрировано в Западно-Казахстанской области, всего в РК 267 случаев

29.03.2020, 16:48 19576
Два случая коронавируса зарегистрировано в Западно-Казахстанской области, всего в РК 267 случаев
Фото: news.liga.net
Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области зарегистрировано два первых случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в Министерстве здравоохранения РК, по состоянию на 16.35 29 марта в Казахстане зарегистрировано еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией - в Западно-Казахстанской области.
 
На сегодняшний день в стране подтверждены 267 случаев регистрации коронавируса: 
 
Нур-Султан - 162 случаев; 
 
Алматы - 67 случаев; 
 
Карагандинская область - 7 случаев; 
 
Атырауская область - 6 случаев; 
 
Акмолинская область - 6 случаев; 
 
Жамбылская область - 3 случая; 
 
Шымкент - 2 случая; 
 
Восточно-Казахстанская область - 2 случая; 
 
Алматинская область - 4 случая; 
 
Актюбинская область - 1 случай; 
 
Северо-Казахстанская область - 1 случай; 
 
Павлодарская область - 1 случай, 
 
Мангистауская область - 1 случай, 
 
Кызылординская область - 2 случая,
 
Западно-Казахстанская область - 2 случая.
 

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