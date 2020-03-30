Два случая коронавируса зарегистрировано в Западно-Казахстанской области, всего в РК 267 случаев

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Как сообщили в Министерстве здравоохранения РК, по состоянию на 16.35 29 марта в Казахстане зарегистрировано еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией - в Западно-Казахстанской области.
На сегодняшний день в стране подтверждены 267 случаев регистрации коронавируса:
Нур-Султан - 162 случаев;
Алматы - 67 случаев;
Карагандинская область - 7 случаев;
Атырауская область - 6 случаев;
Акмолинская область - 6 случаев;
Жамбылская область - 3 случая;
Шымкент - 2 случая;
Восточно-Казахстанская область - 2 случая;
Алматинская область - 4 случая;
Актюбинская область - 1 случай;
Северо-Казахстанская область - 1 случай;
Павлодарская область - 1 случай,
Мангистауская область - 1 случай,
Кызылординская область - 2 случая,
Западно-Казахстанская область - 2 случая.
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