Караганда. 29 марта. Kazakhstan Today - Караганду закрывают на карантин, передает Kazakhstan Today.

С 29 марта 2020 года, согласно постановления главного государственного санитарного врача Карагандинской области "О введении карантина на территории городов Караганды, Абая, Сарани, Темиртау, Шахтинска", на территории указанных городов вводится режим карантина с 00.00 30 марта 2020 года с особыми условиями предпринимательской и иной деятельности и жизни населения", - сообщили в Оперативном штабе Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.





Как сообщил на брифинге руководитель областного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Канат Аскаров, все случаи выявлены в Караганде. "Но, учитывая, что 25% жителей городов-спутников приезжают в Караганду на работу и прочим делам, карантин в этих городах принят, чтобы максимально не допустить распространения коронавируса дальше", - сказал Канат Аскаров.





По его словам, будет направлено ходатайство в госкомиссию по закрытию железнодорожного и автовокзалов, аэропорта, без ограничения спецрейсов. "Также будем ходатайствовать об ограничении общественного транспорта и обеспечении полного оцепления карантинной зоны", - добавил Канат Аскаров.





Аким города Нурлан Аубакиров рассказал о дополнительных мерах безопасности, которые вступят в действие с 30 марта.





Первое - ограничивается выход граждан из жилища за исключением приобретения продуктов, лекарств, банковских услуг и выхода на работу. Второе - лицам старше 65 лет рекомендуется ограничить выходы из дома. Третье - закрываются места массового скопления населения: парки, скверы, пешеходные улицы, игровые площадки и др. Четвёртое - вводятся ограничения режима работы бизнес-центров - с 10.00 до 15.00 часов, с приостановлением деятельности пунктов общественного питания при них. Пятое - рекомендуется предприятиям и организациям всех форм собственности сократить рабочий день на два часа", - сообщил аким города.





Кроме того, приостанавливается деятельность объектов площадью менее 2000 квадратных метров и всех объектов по реализации непродовольственных товаров. Закрываются государственные и частные детские сады. Прекратят работу салоны красоты, общественные бани и сауны, букмекерские конторы и другие заведения по оказанию услуг. Ресторанам и кафе разрешается работать только на доставку. Запрещены собрания на улицах и в других общественных местах группами более трёх человек (за исключением членов семьи). Несовершеннолетним гражданам запрещено передвижение по городу без сопровождения взрослых.





По оперативным данным, на сегодняшний день на карантине с круглосуточным наблюдением находятся 509 человек. Это граждане, вернувшиеся из категории самых неблагополучных по коронавирусу стран или контактировавшие с условно заражёнными лицами. Ещё 421 человек проходит карантин в домашних условиях.





На сегодняшний день выявлено 7 случаев заболевания, из них - 4 завозных и трое заболевших - жители нашей области. Все пациенты изолированы с соблюдением мер противоэпидемической безопасности и проходят курс лечения. В настоящее время их состояние расценивается как удовлетворительное. Необходимые лекарства есть в наличии в полном объеме", - отметил руководитель управления здравоохранения Ержан Шакиров.





Он сообщил, что на бюджетные средства закуплена партия экспресс-тестов, которая поступит в область 7 апреля. Тестирование будет проводиться бесплатно в территориальных поликлиниках при наличии клинических показаний, сообщается на портале coronavirus2020.kz.

По последним данным, число зараженных COVID-19 в Казахстане возросло до 251. Всего в Казахстане выздоровело 18 человек (13 в Нур-Султане и 5 в Алматы), один человек скончался.

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