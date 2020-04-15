Караганда. 14 апреля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области создали штаб по весенним полевым работам, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской области полным ходом идёт подготовка к посевной. В этом году планируется вырастить урожай на площади 1,002 миллиона гектаров - на 50 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году. Зерновой клин составит почти 900 тыс. гектаров. Увеличатся посадки картофеля и овощей", - сообщили в областном акимате.

Как сообщил на брифинге заместитель акима области Серик Шайдаров, режим ЧП не должен помешать сезонной работе фермеров. Для оперативного решения всех возникающих вопросов создали областной штаб по весенним полевым работам.

Мне поручено возглавить этот штаб. В него вошли руководитель управления сельского хозяйства, глава филиала Союза фермеров Казахстана, от каждого района - заместители акимов, а также представители финансовых институтов", - сказал Серик Шайдаров.

По его словам, растениеводы обеспечены семенами высокого класса, решается вопрос по удобрениям.

Готовность техники на сегодня составляет 98%, отметил замакима области. На поля выйдут 12 тысяч тракторов, 193 посевных комплекса, более 6 тысяч сеялок.

Такое количество позволяет завершить посевную в оптимальные сроки. Карантин внёс свои ограничения, обусловленные санитарными требованиями и заботой о здоровье. Необходимо максимально оптимизировать процессы и строить работу по схеме: "один фермер - одна машина - один человек", - пояснил Серик Шайдаров.

Сельхозтоваропроизводителям будет поставлено 19 тыс. тонн удешевлённого топлива, сообщил он. На посевные работы через Аграрную кредитную корпорацию выделено 2,5 млрд тенге под 5% годовых. Из этой суммы 2,2 млрд тенге уже освоены. Фермеры также смогут воспользоваться инструментами поддержки по программе "Экономика простых вещей".

Call-центр штаба по проведению весенних полевых работ:

(8-7212) 560-999, 301-041, 565-948.

Председатель штаба - Шайдаров Серик Жаманкулович, заместитель акима Карагандинской области - (8-7212) 50-15-21.

Заместитель председателя штаба - Апакашов Сагынжан Апакашович, руководитель Управления сельского хозяйства Карагандинской области - (8-7212) 56-58-40.

Секретарь штаба - Амралин Серик Кабылович, руководитель отдела Управления сельского хозяйства Карагандинской области - 8-701-463-45-74.

Члены штаба: Игорь Жабяк, председатель карагандинского филиала РОО "Союз фермеров Казахстана", Бауыржан Баймукаш, директор филиала АО "Аграрная кредитная корпорация" по Карагандинской области, Данияр Тогизбаев, директор филиала АО "КазАгроФинанс" по Карагандинской области, Марат Бейсенов, и. о. руководителя Карагандинской областной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК, Саят Мусин, заместитель акима Абайского района, Нурланбек Жанабергенов, руководитель отдела сельского хозяйства Актогайского района, Дардаков Арман, заместитель акима Бухаржырауского района, Газиз Толеуов, заместитель акима Жанааркинского района, Берик Токмурзин, заместитель акима Каркаралинского района, Уалихан Оспанов, заместитель акима Нуринского района, Руслан Нурмуханбетов, заместитель акима Осакаровского района, Максут Оспанов, заместитель акима Улытауского района, Максат Жумкин, заместитель акима Шетского района.

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