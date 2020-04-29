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Глава управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Экибастуза уволился, руководители ряда поликлиник получили выговор

28.04.2020, 18:06 16390
Экибастуз. 28 апреля. Kazakhstan Today - Руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Экибастуза уволился из-за большого числа заболевших. Сейчас главным государственным санитарным врачом Экибастуза является Бибижан Тогаева, передает Kazakhstan Today. 
 
Также понесли дисциплинарное наказание несколько руководителей городских поликлиник, сообщает Павлодар-онлайн.
 
Сообщается, что прежний руководитель управления уволился по собственному желанию.
 
По последним данным, в Павлодарской области официально зарегистрировано 120 случаев заражения коронавирусом, из которых 72 - в Экибастузе. Ранее и.о. руководителя управления здравоохранения пояснял, что причинами являлись нарушение режима карантина среди населения Экибастуза и недоработки врачей. 
 
Сегодня, 28 апреля, ситуацию с ростом числа заболевших COVID-19 в городе горняков прокомментировала главный государственный санитарный врач области Замзагуль Дощанова. 
 
Выяснилось, что в Экибастузе не было должного контроля не только за медучреждениями, но и за своевременной изоляцией больных и выявлением контактных лиц, что повлекло позднее выявление случаев заражения и проведение противоэпидемических мероприятий. В результате директору городской поликлиники №1 Экибастуза объявили выговор, главврачу - строгий выговор, потерял работу главврач поликлиники №2 Экибастуза, главврач поликлиники №3 получил строгий выговор. 
 
Однако, по словам Замзагуль Дощановой, имели место и факты нарушения карантина людьми, несоблюдение дезинфекционного режима на предприятиях, где работали заболевшие. Несмотря на запреты, люди отдыхали на природе и участвовали в семейных мероприятиях с большим количеством людей. 
 
Так как из-за всплеска заражения в городе не хватает мест для лечения заболевших COVID-19, новых пациентов везут в Павлодар. По последним данным, 30 человек уже транспортировали в областной центр на лечение.
 
В Экибастузе обнаружено восемь очагов заражения, из которых один завозной, а остальные - местные. Как пояснила главный санитарный врач области, у экибастузских медработников в первые дни выявления заражений отсутствовала настороженность в отношении КВИ, поэтому случаи не выявляли своевременно и плохо были организованы противоэпидемические мероприятия, в том числе изоляция в карантинные стационары. 
 

Чем больше мы расширяем круг контактных и проводим вирусологические исследования, тем быстрее мы находим лиц, у которых, возможно, ослаблен иммунитет или у которых скрытые формы болезни. Благодаря этому, мы вовремя локализуем очаги", - отметила Замзагуль Дощанова.

 
Как рассказал заместитель акима области Асхат Оралов, в регионе провели уже почти 13 тысяч тестов на КВИ. 
 

По официальной статистике в Павлодарской области проводится тестирование на коронавирус в три-четыре раза больше, чем в других областях. Наша задача - выявить случаи заболевания как можно быстрее. Это касается и контактных с людьми с выявленными случаями КВИ, и тех, кто является потенциально контактными: медработников, тех, кто находится на блокпостах, полицейских, служащих Нацгвардии", - пояснил замакима.

 
Сегодня аким области Абылкаир Скаков провел заседание областного штаба по ЧП после заявления президента РК Касым-Жомарта Токаева о новом подходе к ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.
 
В Павлодарской области открывают дачный сезон, жители смогут посещать дворовые площадки с 08.00 до 20.00. Откроются банки и другие финансовые организации, ЦОНы, нотариальные конторы, СТО, шиномонтажные, крупные строительные магазины, сервисы сельскохозяйственного назначения с сокращённым рабочим графиком.
 

Мне хорошо известны переживания дачников, и я их полностью разделяю. Будут организованы маршруты общественного транспорта для дачников всей области. Будет разрешен выезд на дачи на личном авто. Над всеми нюансами прямо сейчас работают акимы Павлодара, Экибастуза и Аксу во взаимодействии с председателями всех садоводств. Все подробности по дачному сезону и другим вопросам будут прокомментированы на специальных брифингах", - отметил Абылкаир Скаков.

 
Аким области напомнил жителям региона, что необходимо продолжать соблюдать все меры санитарно-эпидемиологической безопасности: использовать средства индивидуальной защиты, антисептики и помнить о социальной дистанции.
 
В связи с тем, что риски заражения не сняты, места массового скопления, как кинотеатры, ТРЦ, клубы, рестораны/кафе (кроме онлайн-заказов) останутся закрытыми. Детские сады, кружки, секции, обучение в школах и университетах также будет проходить в дистанционном режиме. Напомним, Президент продлил режим ЧП до 11 мая текущего года.
 
Как пояснили в акимате региона, автобусные и трамвайные маршруты для дачников Павлодара запущены с 28 апреля. С конечных остановок движение начнётся с 07 до 10.00, из садоводств забирать будут с 16.00 до 19.00. Обслуживать садоводства будут восемь автобусных маршрутов, из которых три (№№ 6, 17, 44) - подвозные от трамвая с конечных: "Вокзал" и "Ладожская" и пять (№№ 9, 10, 21, 22, 40) идут через весь город. Также будут функционировать три трамвайных маршрута: №№ 3, 4, 11. Дачники смогут доехать до 19 садоводств: № 6 "Дачный" - от конечной трамвайной остановки "Вокзал" по своему маршруту до садоводств "Березка", "Северный", "Надежда". По маршруту пустят два автобуса с интервалом в 30 минут; № 9 "Дачный" - от конечной остановки "Прибрежный" по своему маршруту до садоводств "Строитель", "Энтузиаст", "Южный", "Металлург", "Огонек".
 
Будут ходить четыре автобуса с интервалом в 30 минут; №10 "Дачный" - четыре автобуса с получасовым интервалом проедут от конечной остановки "Гагарина" по своему маршруту до садоводств "Березка", "Северный", "Надежда", "Восточный"; №17 "Дачный" - от конечной трамвайной остановки "Ладожская" по своему маршруту до садоводств "Строитель", "Южный", "Яблонька", "Авиатор", "Огонек". По маршруту будет ездить один автобус с интервалом в 30 минут; № 21 "Дачный" - от конечной остановки "Прибрежный" по своему маршруту до садоводств "Строитель", "Южный", "Яблонька", "Яблонька-2". Пассажиров будут возить на четырёх автобусах с интервалом в 30 минут; №22 "Дачный" - от конечной остановки "Вокзал" до садоводств "Строитель", "Южный", "Яблонька" "Авиатор". Запустят четыре автобуса с интервалом в 30 минут; № 40 "Дачный" - от конечной остановки "Прибрежный" по своему маршруту до садоводств "Фрегат", "Мелиоратор". Будут ходить три автобуса с 30-минутным интервалом; №44 "Дачный" - два автобуса с получасовым интервалом будут ездить от конечной трамвайной остановки "Вокзал" по маршруту до садоводств "Иртыш", "Весна", "Здоровье", "Нефтяник", "Реченька", "Клен".
 
Городское трамвайное управление запустит три маршрута. Вагоны будут курсировать с 7 до 10 утра и с 16.00 до 17.00. Дачный маршрут №3 "Дачный микрорайон" обслуживает садоводства "Нефтяник", "Строитель", "Энтузиаст". Маршрут проходит по проспекту Назарбаева до конечных станций "Ладожская", "Садоводство "Нефтяник". Четыре графика, четыре вагона. Дачный маршрут №4 "Ворушина" - четыре графика, четыре вагона. Трамваи пройдут по улице Ломова, Машхура Жусупа, Мира до конечных станций "Ворушина", "Садоводство "Нефтяник". Дачный маршрут №11 - Усольский микрорайон, пять графиков, пять вагонов.
 
Трамваи пройдут по проспекту Назарбаева, "Вокзал", Мира до конечных станций Усольский микрорайон, "Садоводство "Нефтяник". Бесплатно ездить будут 15 категорий горожан, для пенсионеров и детей от 7 до 15 лет действует льготный проезд - 40 тенге за одну поездку. Они смогут ездить за пределы селитебной зоны города без доплаты.
 

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