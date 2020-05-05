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Токаев обсудил с президентом Кыргызстана вопросы двустороннего сотрудничества

04.05.2020, 14:28 7048
Токаев обсудил с президентом Кыргызстана вопросы двустороннего сотрудничества
Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор главы государства с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе беседы главы государств обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан. Президенты дали положительную оценку тесной и слаженной работе правительств по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и оперативному решению всех возникающих вопросов.
 
Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанную Казахстаном гуманитарную помощь.
 

Мы всегда чувствуем солидарность братского казахского народа и вашу личную поддержку", – заявил лидер Кыргызстана.

 
Стороны также отметили необходимость совместных усилий для поддержания высокой динамики двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
 
В частности, собеседники обсудили режим работы пограничных пунктов пропуска и подчеркнули важность возобновления их полноценного функционирования после завершения пандемии коронавируса. Также была достигнута договоренность о реализации конкретных мер по пресечению незаконного перемещения товаров между двумя государствами.
 
В целях дальнейшего укрепления инвестиционного взаимодействия отдельное внимание было уделено ряду актуальных вопросов, связанных с деятельностью казахстанских компаний в Кыргызстане.
 
Переговоры состоялись по инициативе казахской стороны.
 

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