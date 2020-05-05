Токаев обсудил с президентом Кыргызстана вопросы двустороннего сотрудничества

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор главы государства с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы главы государств обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан. Президенты дали положительную оценку тесной и слаженной работе правительств по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и оперативному решению всех возникающих вопросов.

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанную Казахстаном гуманитарную помощь.

Мы всегда чувствуем солидарность братского казахского народа и вашу личную поддержку", – заявил лидер Кыргызстана.

Стороны также отметили необходимость совместных усилий для поддержания высокой динамики двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В частности, собеседники обсудили режим работы пограничных пунктов пропуска и подчеркнули важность возобновления их полноценного функционирования после завершения пандемии коронавируса. Также была достигнута договоренность о реализации конкретных мер по пресечению незаконного перемещения товаров между двумя государствами.

В целях дальнейшего укрепления инвестиционного взаимодействия отдельное внимание было уделено ряду актуальных вопросов, связанных с деятельностью казахстанских компаний в Кыргызстане.

Переговоры состоялись по инициативе казахской стороны.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства