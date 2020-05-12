Фото: primeminister.kz

Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - Дежурные группы откроют в детсадах для детей работающих родителей. Также возобновят работу детские центры развития. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов, передает Kazakhstan Today.

С сегодняшнего дня к работе приступают непродовольственные магазины площадью до 2 тыс. квадратных метров, салоны красоты, центры развития детей. Парки и скверы становятся доступными для прогулок граждан. Ограничения остаются для работы развлекательных услуг при парках", - цитирует Тугжанова primeminister.kz .

Также разрешается проводить спортивные тренировки, работникам культуры проводить репетиции. Для работающих родителей, организовываются дежурные группы в детских садах, с соблюдением санитарных норм.

По словам Тугжанова, много вопросов поступают от предпринимателей и населения по возобновлению работы торгово-развлекательных центров, ресторанов и гостиниц.

Хочу особо подчеркнуть, что их деятельность на этом этапе не возобновляется. Этот вопрос будет рассмотрен чуть позже с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах", - заключил вице-премьер.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства