В управлении госслужбы Акмолинской области рассказали о новом порядке поступления на государственную службу

Кокшетау. 18 мая. Kazakhstan Today - В управлении государственной службы департамента Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области разъяснили новые правила поступления на государственную службу, передает Kazakhstan Today.

Важнейшим этапом при формировании эффективного государственного аппарата, нацеленного на достижение стратегических целей государственных органов, является этап отбора. Отбор новых эффективных сотрудников закладывает фундамент будущего успеха деятельности как отдельного государственного органа, так и всего государственного аппарата в целом.

В соответствии с законом "О государственной службе Республики Казахстан" занятие административной государственной должности, за исключением определенных случаев, осуществляется на конкурсной основе.

Конкурс проводится в соответствии с правилами проведения конкурса на занятие административной государственной должности корпуса "Б" (утверждены приказом председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 21 февраля 2017 года №40). В марте текущего года в данные правила был внесен ряд изменений, направленных на модернизацию процедуры конкурсного отбора", - рассказала руководитель управления государственной службы департамента Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области Евниева Гульмира.

Для обеспечения прозрачности и объективности работы конкурсной комиссии на ее заседание приглашаются наблюдатели. Ранее, в качестве наблюдателей на заседаниях могли участвовать только определенные категории граждан, к примеру, представители СМИ, общественных объединений, политических партий, государственных органов либо депутаты.

Сегодня наблюдателями на заседании конкурсной комиссии могут присутствовать граждане РК не моложе восемнадцати лет, в том числе работники уполномоченного органа по делам государственной службы. Для этого необходимо уведомить кадровую службу государственного органа не позднее двух часов до начала проведения собеседования по телефону или по электронной почте, указанным в объявлении о проведении конкурса", - пояснила Евниева.

Кроме того, количество документов, предоставляемых участниками общего конкурса, сокращено с 8 до 3.

Так, для участия в общем конкурсе предоставляются следующие документы:

1) заявление по форме;

2) послужной список кандидата на административную государственную должность корпуса "Б" с цветной фотографией размером 3х4 по форме;

3) копии документов об образовании и приложений к ним, засвидетельствованные нотариально.

При этом наличие у кандидата сертификата о прохождении тестирования на знание законодательства и заключения о прохождении оценки личных качеств проверяется службой управления персоналом посредством системы "Е-кызмет".

Для участия в общем конкурсе государственным служащим и лицом, указанным в части первой пункта 8 статьи 27 закона, предоставляются только заявление по форме и послужной список, заверенный соответствующей службой управления персоналом не более чем за один месяц до дня представления документов. Кроме того, государственные служащие, участвующие в конкурсе, тестирование не проходят.

Для проведения собеседования с кандидатами конкурсная комиссия формирует для каждой объявленной вакантной должности перечень из не более десяти направлений конкурсных вопросов с учетом должностных полномочий соответствующей вакантной должности, а также перечень тем эссе в сфере деятельности соответствующего государственного органа для должностей руководителей государственных органов всех уровней (категория А-1, В-1, С-1, С-О-1, C-R-1, D-1, D-О-1, Е-1, E-R-1).

Помимо конкурсных вопросов и эссе, допускается применение конкурсной комиссией иных средств отбора кандидатов. При этом информация о применении средств отбора кандидатов, не предусмотренных правилами, указывается в объявлении о проведении конкурса.

Собеседование с кандидатами, участвующими во внутреннем конкурсе и допущенными к собеседованию, при необходимости может быть проведено посредством дистанционных средств видеосвязи. Таким образом, кандидат, не выходя из дома, имеет возможность пройти собеседование.

Стоит отметить, что ход собеседования с каждым кандидатом, написания эссе, а также проведение иных методов отбора фиксируется с помощью технических средств видеозаписи.

Кроме того, при наличии согласия кандидата допускается онлайн-трансляция собеседования с ним на интернет-ресурсах и социальных сетях.

Во время собеседования и проведения иных средств отбора кандидат также может использовать технические средства записи, если это не мешает ходу заседания конкурсной комиссии.

При наличии согласия кандидата на интернет-ресурсе государственного органа также размещается видеозапись его собеседования с конкурсной комиссией.

Таким образом, максимальная открытость конкурсных процедур обеспечена на законодательном уровне.

Государственная служба доступна каждому гражданину нашей страны и на сегодняшний день является отличным стартом для дальнейшего построения карьеры", - заключила Гульмира Евниева.

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