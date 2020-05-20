Казахстан предоставит транзит для граждан Кыргызстана из России

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Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - Казахстан обеспечит транзитный коридор для граждан Кыргызстана, выезжающих из Российской Федерации, передает Kazakhstan Today.

17 мая текущего года посольством Кыргызской Республики в адрес Министерства иностранных дел Республики Казахстан была направлена нота по обеспечению транзитного коридора по территории Республики Казахстан для вывоза граждан Кыргызской Республики из Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

В соответствии с этим обращением 18 мая на заседании межведомственной комиссии по вопросам недопущения распространения коронавируса при правительстве РК было принято положительное решение о предоставлении бесконтактного транзитного коридора с условием обеспечения пассажирского транспорта по территории Казахстана для граждан Кыргызстана, находящихся в Оренбургской области РФ.

На данный момент кыргызской стороной прорабатываются вопросы обеспечения транспорта.

Отмечается, что Министерством иностранных дел будет оказана всесторонняя поддержка кыргызской стороне.

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