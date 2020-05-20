Токаев: объем финансирования не должен быть основным критерием для формирования штата ЕЭК

Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, объем финансирования, выделяемый каждой из стран Евразийского экономического союза, не должен быть основным критерием для формирования штата Евразийской экономической комиссии, передает Kazakhstan Today.

Президент РК не считает оптимальной систему квотирования числа сотрудников штата ЕЭК от каждой из стран. По его словам, гражданам ЕАЭС следует предоставить равный доступ для работы в комиссии, прежде всего исходя из профессиональных компетенций, сообщает БЕЛТА

По словам Токаева, желание и возможность сторон передавать наднациональные компетенции комиссии напрямую зависит от ее профессионализма, состоятельности и умения защитить интересы всех стран-участниц. "Фундаментальным вопросом является доверие правительств, парламентов и, самое главное, обществ. Критически важно понимание гражданами и бизнесом каждой страны того, что решение важных и насущных вопросов - от таможенных пошлин до ветеринарной безопасности - происходит с учетом их интересов. Поэтому так важен вопрос формирования кадрового состава ЕЭК", - заявил он сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.

Глава государства напомнил, что договором о союзе предусмотрена равная представленность должностных лиц в комиссии. "Речь идет о директорах или замдиректорах департаментов. Однако отбор на занятие исполнительских должностей в комиссии осуществляется с учетом долевого участия сторон в финансировании комиссии", - констатировал Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что Казахстан изначально выступал против такого подхода, однако в интересах подписания договора о союзе позиция казахстанской стороны в свое время была смягчена.

Считаю, что квотирование - распределение сотрудников граждан наших стран по процентам - не полезно для нашего общего дела. Как это принято во всех международных организациях, объем финансирования комиссии не должен служить основным критерием для формирования штата наднационального органа. Если мы действительно хотим, чтобы ЕЭК воспринималась в качестве общего наднационального органа, следует предоставить равный доступ для работы в ней гражданам каждого из государств союза, базируясь прежде всего на профессиональных качествах сотрудников", - считает президент Казахстана.

По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета лидеры стран ЕАЭС в основном одобрили стратегические направления развития интеграции до 2025 года, но окончательно не приняли. Документ будет доработан с учетом ряда предложений сторон.

Интересно, что в самом начале Александр Лукашенко предложил коллегам отойти от изначально предусмотренного протокола проведения мероприятия, сделав его более компактным.

В своем вступительном слове Александр Лукашенко отметил, что названный документ является главным вопросом в повестке дня саммита. "Это одновременно и план действий по углублению отношений, и своего рода поворотный пункт на пути восстановления и повышения темпов развития экономик наших стран", - сказал он.

Подготовка документа шла сложно, но в целом сторонам удалось выйти на согласованные решения по всем направлениям углубления интеграции. В этой связи белорусский лидер поблагодарил участников за конструктивный подход. "Неурегулированным остается вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет. Притом что актуальность проблемы постоянно возрастает. Сегодня мы должны найти нужный нам всем консенсус", - заметил белорусский лидер.

Он также отметил, что текущая ситуация в мире и на постсоветском пространстве находится в постоянной динамике. Несмотря на это, очевидно, что ее восприятие в большинстве стран начинает кардинально меняться: "Длительные карантины и самоизоляция населения отчетливо показали, что даже у сверхдержав нет запаса прочности, позволяющего в условиях закрытых границ и неработающих предприятий сколько-нибудь значительное время удерживать от спада национальные экономики".

Александр Лукашенко подчеркнул, что крайне важно найти пути сохранения в странах сельскохозяйственных и промышленных отраслей, одновременно приняв все меры по защите людей.

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович отметил, что во время обсуждения и подготовки документа на различных уровнях был очень широкий разброс мнений. Обсуждались не только те вопросы, которые вошли в стратегию, но и ряд других. "То, что удалось согласовать, это компромисс", - сказал он.

Единственным не урегулированным оставался вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. На этом вопросе в том числе акцентировалось внимание во время выступлений на саммите лидеров стран интеграционного объединения.

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