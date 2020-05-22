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В Казахстане введут запрет на строительство вблизи складов с боеприпасами

21.05.2020, 12:11 7939
Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента на пленарном заседании приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований", передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщил депутат сената Нуржан Нурсипатов, был выявлен ряд недостатков и проблем в части установления запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах для хранения боеприпасов. Среди них: низкий уровень координации действий государственных и местных исполнительных органов по обеспечению безопасности, хранению боеприпасов, не решены в полном объеме вопросы безопасности населения, зданий и сооружений на территориях, прилегающих к арсеналам, базам и складам. 
 
Депутаты предложили внести поправки в Земельный кодекс, КоАП, закон "Об обороне и вооруженных силах РК" и закон "Об архитектуре, градостроительной и строительной деятельности в РК". 
 

Принятие поправок позволит предусмотреть механизм размещения арсеналов, баз и складов боеприпасов, а также по согласованию с местными исполнительными органами установить границы и местоположение территории запретной зоны и запретного района, - сказал Нурсипатов.

 
Напомним, 24 июня прошлого года в городе Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов. В результате три человека погибли: один гражданский и двое военнослужащих. Почти 200 человек пострадали, в том числе дети. Всех жителей Арыси пришлось эвакуировать, а сам город строить заново. 14 мая в Шымкенте по этому делу начался судебный процесс.
 

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