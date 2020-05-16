В Шымкенте начался судебный процесс по взрывам в Арыси

Шымкент. 15 мая. Kazakhstan Today - В Шымкенте 14 мая начался громкий судебный процесс по взрывам в Арыси, передает Kazakhstan Today.

На скамье подсудимых - 16 человек. Потерпевших - больше полутора тысяч. Все фигуранты уголовного дела - военные, которые ранее занимали высокие должности, в том числе командир воинской части № 44859 и его заместитель - начальник базы хранения артиллерийских боеприпасов. Им вменяют сразу несколько статей: "Нарушение правил обращения со взрывчатыми веществами" и "Халатность, повлекшая тяжкие последствия", сообщает телеканал КТК

Всего в деле больше 400 томов.

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