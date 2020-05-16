В Шымкенте начался судебный процесс по взрывам в Арыси

На скамье подсудимых - 16 человек. Потерпевших - больше полутора тысяч. Все фигуранты уголовного дела - военные, которые ранее занимали высокие должности, в том числе командир воинской части № 44859 и его заместитель - начальник базы хранения артиллерийских боеприпасов. Им вменяют сразу несколько статей: "Нарушение правил обращения со взрывчатыми веществами" и "Халатность, повлекшая тяжкие последствия", сообщает телеканал КТК.
Всего в деле больше 400 томов.
Напомним, 24 июня прошлого года в городе Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов. В результате три человека погибли: один гражданский и двое военнослужащих. Почти 200 человек пострадали, в том числе дети. Всех жителей Арыси пришлось эвакуировать, а сам город строить заново.
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