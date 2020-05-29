Система Orphus

В Караганде благоустроят дворы

28.05.2020, 13:30 5455
В Караганде благоустроят дворы
Караганда. 28 мая. Kazakhstan Today - Карагандинские дворы начали приводить в порядок, передает Kazakhstan Today. 
 
По сравнению с прошлым годом благоустроенных территорий станет в несколько раз больше. Различными видами благоустройства охватят 521 двор. Кроме этого, по программе "Дорожная карта занятости" отремонтируют фасады и кровли 212 домов, сообщили в акимате Карагандинской области. 
 
Аким региона Женис Касымбек во время объезда городских дворов посмотрел, как идут работы.
 
В этом году увеличены объёмы работ. Благоустройство дворов включает в себя полное асфальтирование с бордюрами, установку опор освещения, скамеек и урн. Детские и спортивные комплексы во дворах расширят, и они станут разнообразнее. Также предусмотрен ремонт подъездных путей, благоустройство контейнерных площадок с освещением, заменой баков и установкой камер видеонаблюдения.
 

Сегодня у нас идут работы в 21 дворе. Начат ремонт фасадов 38 многоэтажных домов. Завершить все работы планируем осенью этого года", - доложил аким района имени Казыбек би Нурлан Рыстин.

 
Аким Октябрьского района Мейрам Кожухов отметил, что финансирование позволило охватить дворы, где ещё не было ремонта. В Майкудуке, Пришахтинске и Сортировке приведут в порядок 184 двора.
 
В областном центре приступили также к ремонту фасадов и кровель. Обновят дома на 11 улицах в районе имени Казыбека би и 22 - в Майкудуке, на Магнитогорской улице. Ремонт идёт по программе "Дорожная карта занятости".
 
Также благодаря ДКЗ через центры занятости работой будут обеспечены 3 тысячи человек.
 
Женис Касымбек подчеркнул, что при ремонте фасадов необходимо придерживаться единого архитектурного стиля. Не должен нарушаться исторический облик.
 
Важным фактом в проведении масштабных работ этого года стало то, что местные производители не остались в стороне. Все материалы, которые используют сейчас при благоустройстве дворов, изготовлены карагандинскими компаниями.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая