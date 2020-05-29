Глава Минобороны доложил Токаеву об оптимизации штатной структуры армии

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Нурлана Ермекбаева, передает Kazakhstan Today.

Президент Казахстана - верховный главнокомандующий Вооруженными силами заслушал доклад о проводимой оптимизации штатной структуры казахстанской армии, инвентаризации и проверке состояния вооружения, военной техники и боеприпасов, противодействии коронавирусной инфекции, реализации крупных инфраструктурных проектов, сообщила пресс-служба Акорды.

Также Нурлан Ермекбаев проинформировал Касым-Жомарта Токаева о деятельности по формированию нового облика Вооруженных сил с учетом реально существующих рисков и угроз, необходимости и возможности применения военнослужащих, в том числе в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Кроме того, главе государства было доложено о состоянии боевой оперативной подготовки армейских подразделений, вопросах государственного оборонного заказа, оснащении вооруженной техникой с учетом бюджетных возможностей, автоматизации и цифровизации министерства обороны.

Верховный главнокомандующий поручил продолжить работу по укреплению обороноспособности страны и повышению оснащенности Вооруженных сил, оптимизировать расходы, повысить уровень образования военнослужащих, а также проработать возможности получения дополнительных знаний и навыков военных в ходе срочной службы, заключили в пресс-службе.

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