Уникальный университетский кампус появится в Талдыкоргане

Талдыкорган. 2 июня. Kazakhstan Today - Единственный в Алматинской области государственный университет имени И.Жансугурова обзавелся собственным городком, передает Kazakhstan Today.

В этом году в рамках поручения Елбасы Н.А. Назарбаева о решении жилищного вопроса студентов в микрорайоне Каратал возвели общежитие на 288 человек. Особое внимание этому вопросу уделяет и глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Для безопасного и комфортного их проживания, в течение пяти лет предстоит построить общежития на не менее чем 90 тысяч мест. Очень актуальная, животрепещущая проблема - общежитие", - сказал он на заседании Национального совета общественного доверия.

На девяти уровнях современного талдыкорганского общежития расположено 96 жилых комнат, библиотека, студенческий клуб, кафе, компьютерные комнаты, мини-кинотеатр и несколько смотровых площадок. Из окон достаточно сложного и красивого архитектурного объекта, открывается отличный вид на городское озеро, где в летний период работает подсвечиваемый фонтан и имеется набережная.

И совсем скоро университетский кампус, на территории которого будут площадки воркаут, открытый амфитеатр, зеленые зоны, беседки и прочие условия для комфортного проживания, распахнет свои двери для Жетысуских студентов.





За качеством возведения и ремонтных работ, проводя еженедельный осмотр, наблюдает сам аким области Амандык Баталов.

Главное - качественное строительство. Мы обеспечим полную безопасность студентам. Здесь у них будет свой городок и возможность развиваться и дальше", - отмечает он.

На данный момент на объекте уже закончены внешняя и внутренняя отделка помещений. Подведены инженерные сети. Также активно ведется работа по благоустройству прилегающей территории.

Уже скоро здание превратится в достопримечательность жемчужины Жетысу. На прилегающей к общежитию территории будет веревочный парк, площадки для занятия физкультурой, велодорожки, спортзал и стоянка для велосипедов.

Согласно опросу, проведенному центром анализа и прогнозирования области, студенты с нетерпеньем ждут новоселья и рады такой постройке.

Не скрывают радости и родители учащихся университетов и колледжей города. По их словам, теперь ребята будут проживать в современном, а главное новом и практичном общежитии.

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