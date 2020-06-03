Уникальный университетский кампус появится в Талдыкоргане

В этом году в рамках поручения Елбасы Н.А. Назарбаева о решении жилищного вопроса студентов в микрорайоне Каратал возвели общежитие на 288 человек. Особое внимание этому вопросу уделяет и глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Для безопасного и комфортного их проживания, в течение пяти лет предстоит построить общежития на не менее чем 90 тысяч мест. Очень актуальная, животрепещущая проблема - общежитие", - сказал он на заседании Национального совета общественного доверия.
На девяти уровнях современного талдыкорганского общежития расположено 96 жилых комнат, библиотека, студенческий клуб, кафе, компьютерные комнаты, мини-кинотеатр и несколько смотровых площадок. Из окон достаточно сложного и красивого архитектурного объекта, открывается отличный вид на городское озеро, где в летний период работает подсвечиваемый фонтан и имеется набережная.
И совсем скоро университетский кампус, на территории которого будут площадки воркаут, открытый амфитеатр, зеленые зоны, беседки и прочие условия для комфортного проживания, распахнет свои двери для Жетысуских студентов.
За качеством возведения и ремонтных работ, проводя еженедельный осмотр, наблюдает сам аким области Амандык Баталов.
Главное - качественное строительство. Мы обеспечим полную безопасность студентам. Здесь у них будет свой городок и возможность развиваться и дальше", - отмечает он.
На данный момент на объекте уже закончены внешняя и внутренняя отделка помещений. Подведены инженерные сети. Также активно ведется работа по благоустройству прилегающей территории.
Уже скоро здание превратится в достопримечательность жемчужины Жетысу. На прилегающей к общежитию территории будет веревочный парк, площадки для занятия физкультурой, велодорожки, спортзал и стоянка для велосипедов.
Согласно опросу, проведенному центром анализа и прогнозирования области, студенты с нетерпеньем ждут новоселья и рады такой постройке.
Не скрывают радости и родители учащихся университетов и колледжей города. По их словам, теперь ребята будут проживать в современном, а главное новом и практичном общежитии.
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