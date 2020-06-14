Президент РК призывает граждан соблюдать карантин

Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев призывает граждан соблюдать карантин, передает Kazakhstan Today.

Я призываю всех граждан остерегаться этой болезни и обращать внимание на требования карантина", - написал глава государства Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Кроме того, президент РК пожелал скорейшего выздоровления от коронавируса мажилисмену Бекболату Тлеухану.

По последним данным, в Казахстане выявлено 14 238 заболевших, 8829 человек выздоровели, 70 скончались.

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