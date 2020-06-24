Москва. 23 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в Параде Победы, передает Kazakhstan Today.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина с рабочим визитом прибыл в Москву. Завтра, 24 июня, в 13.00 по времени Нур-Султана, президент Казахстана посетит военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента РК Берик Уали.

Касым-Жомарт Токаев также примет участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата и в торжественном приеме по случаю 75-летия Победы.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой перед вылетом в Москву президент прошел плановое тестирование на коронавирус. Эту процедуру он проходит регулярно в соответствии с медицинским протоколом", - сообщил Уали.

14 июня казахстанские военнослужащие во главе с заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке генерал-майором Даулетом Оспановым прибыли в Москву для участия в параде

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