Границу между Казахстаном и Китаем закроют на один день

Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - 25 июня на постах казахстанско-китайской границы будет временно приостановлена работа, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает Национальная палата предпринимателей "Атамекен", закрытие пропускных пунктов инициировано китайской стороной в связи с празднованием Дня риса в Китайской Народной Республике.
Пропуск лиц и грузовых авто возобновится 26 июня.
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