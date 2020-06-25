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Границу между Казахстаном и Китаем закроют на один день

24.06.2020, 21:04 7696
Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - 25 июня на постах казахстанско-китайской границы будет временно приостановлена работа, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Национальная палата предпринимателей "Атамекен", закрытие пропускных пунктов инициировано китайской стороной в связи с празднованием Дня риса в Китайской Народной Республике.
 
Пропуск лиц и грузовых авто возобновится 26 июня.
 

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