Казахстанская сторона работает над стабилизацией функционирования пункта "Нуржолы"

Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Рассматривается вопрос изменения технологии работы АПП "Нуржолы" для возможности въезда китайских автомашин на территорию Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в комитете госдоходов, после двустороннего утверждения новых процедур, китайские перевозчики получат возможность завозить произведенные в Китае товары в приграничные транспортно-логистические центры Казахстана, где будет происходить их перегрузка на казахстанские/иностранные транзитные автомобили для дальнейшей транспортировки. Эта мера позволит исключить необходимость выезда на китайскую сторону большей части автотранспорта и, соответственно, снимет скопление грузовиков на АПП "Нуржолы".

В комитете подчеркнули, что основной причиной скопления автотранспорта на выезде из Казахстана в Китай являются усиленные меры санитарного приграничного контроля, введенные китайской стороной в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

С уважением к мерам безопасности, предпринимаемым нашим соседом, сообщаем, что введение карантинных мер китайской стороной привело к закрытию всех приграничных пунктов пропуска, за исключением АПП "Нуржолы", и сокращению количества перемещаемых через границу автотранспортных средств со 150 до 20 в сутки", - говорится в сообщении ведомства.

Тогда как, постановлением правительства РК №369 с 10 июня 2020 года открыты ранее временно закрытые автомобильные пункты пропуска "Калжат", "Бахты", "Майкапчагай". Перемещение товаров с момента открытия не осуществлялся ввиду закрытия границы со стороны КНР.

К тому же, если раньше транспортные средства скапливались в ожидании груза непосредственно на территории Китая, то, в связи с пандемией, власти КНР это запретили и сократили время пребывания казахстанских транспортных средств на своей территории до 12 часов. Что привело к накоплению транспорта на казахстанской стороне", - добавили в КГД.

Дополнительной причиной скопления грузовиков на казахстанской стороне является отсутствие у большей части пересекающих границу перевозчиков (порядка 60% перевозчиков) конкретных заказов и договоров на перевозку грузов. Больше половины автомобилей следуют в Китай в надежде на месте заключить разовую сделку на перевозку грузов. Эти перевозчики возвращаются с китайской стороны обратно без груза, но снова становятся в очередь.

На сегодняшний день для стабилизации работы АПП "Нуржолы" казахстанской стороной сделано следующее:

1. Количество автотранспортных средств, перемещаемых через границу с КНР, увеличено до 100 в день.

2. Время пребывания казахстанских транспортных средств на территории КНР увеличено с 12 до 24 часов.

3. Установлен строгий тайминг на таможенные операции при выезде порожних транспортных средств с РК в КНР - не более 20 минут.

4. Переговоры по изменению технологии работы АПП "Нуржолы" с возможностью въезда китайских автомашин на территорию Казахстана, находятся на стадии завершения.

В комитете подчеркнули, что создан "зеленый коридор" для транспортных средств, перемещающих казахстанскую продукцию на экспорт в Китай. Их пропуск осуществляется вне очереди.

Кроме того, КГД МФ РК ведет усиленный контроль за действиями государственных служащих, задействованных в приграничном контроле.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства