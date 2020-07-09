Президент выступит с телеобращением

Нур-Султан. 8 июля. Kazakhstan Today - Предполагается, что президент затронет волнующие всех граждан Казахстана проблемные вопросы борьбы с продолжающейся пандемией, передает Kazakhstan Today.

О предстоящем обращении Касым-Жомарта Токаева сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Берик Уали.

Сегодня, в 20.30 в эфире, республиканских телеканалов глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с телевизионным обращением по текущей ситуации в стране. Предполагается, что президент затронет волнующие всех граждан Казахстана проблемные вопросы борьбы с продолжающейся пандемией", - написал Берик Уали.

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