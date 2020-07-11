Замначальника ДУИС по Карагандинской области назначена Клара Хасенова

Караганда. 10 июля. Kazakhstan Today - Представил нового заместителя начальника департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) личному составу начальник ДУИС по Карагандинской области Газиз Такешев, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , приказом министра внутренних дел на должность заместителя начальника, она же начальник отдела медицинского обеспечения ДУИС по Карагандинской области КУИС МВД РК, назначена Клара Хасенова.

Газиз Такешев пожелал Кларе Хасеновой плодотворной работы и служебных успехов.

Клара Хасенова имеет высшее образование, окончила Карагандинскую государственную медицинскую академию и начала служебную деятельность в 1998 году врачом-фтизиатром туберкулезного отделения учреждения АК-159/11 УИС при ГУВД Карагандинской области.

До назначения заместителем начальника ДУИС по области занимала должность заместителя начальника учреждения по лечебно-профилактической работе, она же начальник медицинской части, врач учреждения АК-159/11 ДУИС по Карагандинской области.

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