Алматы. 11 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане создают народный контроль работы медицинских организаций, передает Kazakhstan Today.

Данное решение принято после обращения волонтера-медсестры из Алматы Аиды Букаевой к министру здравоохранения РК Алексею Цою.

Если вам кто-то докладывает, что на местах лекарств достаточно, что все стационары обеспечены лекарствами, то все это вранье, никому не верьте. У нас есть достаточно видеоматериала. Мы принимаем передачи от родных и доставляем их до палат, и у нас есть очень много видеоматериалов. Не раздражайте людей, показывая, какая гуманитарная помощь приходит в Казахстан. На места эта помощь не доходит", - заявила Аида Букаева.

Она сообщила, что в стране наблюдается дефицит лекарственных препаратов.

Вы должны понять, что очереди перед аптеками образуются вследствие того, что в стационарах провизорных нет лекарств. Если бы здесь всего было достаточно, не было бы очередей. В этих очередях люди заражаются, друг друга заражают, у них нервное истощение. Вы поймите, что все носятся по городу, ищут лекарства. И этот спрос породил такие цены, что таблетки, которые стоили 300 тенге, сейчас стоят 25 тысяч", - сказала Аида Букаева.

Ее коллеги отмечают, что сейчас спекулятивно продают лекарства по завышенным ценам, а у населения нет на них денег и поэтому нет здоровья. Они просят обеспечить все стационары лекарствами, хорошим питанием, водой.

За годы, десятилетия вы построили такую систему медицины. У медсестер с рукавов выливается пот, но ни одна из медсестер не пожалуется. Не примите меры, мы будем выкладывать видео. Это будет бомба. Хватит издеваться над медиками, поддержите медиков", - сказала Аида Букаева.

На публикацию отреагировал министр здравоохранения РК Алексей Цой.

Увидел в Фейсбуке обращение Аиды Букаевой. Подписчики сбросили её контактный телефон. Созвонился. Уже на протяжении нескольких месяцев она на общественных началах помогает медикам в больницах, ухаживает за пациентами, моет полы, приносит напитки. Находясь в эпицентре событий, видит реальную картину - как героически работают наши врачи, но и проблемы, с которыми они сталкиваются на работе. Сегодня много неравнодушных людей обращаются ко мне с предложениями помощи в доведении до населения объективной картины, разъяснении простых рекомендаций по лечению, оказанию благотворительной помощи и многое другое", - написал министр.

Он сообщил, что достигнута договоренность "создать народный контроль из людей, готовых взглянуть независимо на ситуацию внутри медицинских организаций". "Оценить реальную картину. Дать предложения, чем помочь, достаточно ли лекарств, все ли сотрудники достаточно защищены, как оказывают помощь пациентам, уделяет ли руководство достаточное внимание коллективу и пациентам и др. и, если надо, примем жёсткие меры, особенно по случаям коррупционного характера и перепродажи лекарств", - заявил Цой.

По его словам, Аида согласилась это направление взять на себя и готова выезжать в регионы.

Мы также ищем добрых людей готовых участвовать в такой работе в регионах. Национальная волонтёрская сеть уже выразила желание участвовать в этом проекте. Доступ к медицинским организациям мы обеспечим. По итогам будем принимать конкретные решения по улучшению ситуации в ручном режиме. Также Аида попросила осветить эту деятельность в СМИ и довести до населения. Я переговорил с министром Министерства информации и общественного развития Аидой Балаевой (Aida Balayeva), она обещала поддержать. Сейчас найдём координатора, который будет постоянно на связи. Сегодня общество объединились для стабилизации ситуации с коронавирусом, и это вселяет большие надежды", - проинформировал глава Минздрава.

Координировать работу Общественного контроля в больницах со стороны Министерства информации и общественного развития (МИОР) будет советник министра информации и общественного развития Лима Диас.

Министр обратила внимание на то, что общественный контроль не должен помешать работе медицинского персонала, который самоотверженно трудится с первых дней пандемии. Поэтому хочу подчеркнуть, что контроль в первую очередь нужен, чтобы помочь врачам, а не препятствовать их и без того нелегкой работе. Сейчас важно: 1) выработать эффективные механизмы мониторинга и контроля; 2) в кратчайшие сроки консолидировать активистов; 3) наладить четкое взаимодействие друг с другом, СМИ и государственными органами. Если у вас есть идеи, предложения или вы готовы вступить в группы Общественного контроля, прошу написать в комментариях, в личку или на почту diaslimakz@gmail.com Звонить можете на 87019827056 или в мессенджер", - написала она на своей странице в Facebook .

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства